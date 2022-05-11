ВСУ обстреляли село в Белгородской области

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ВСУ обстреляли село Солохи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — написал Гладков в telegram-канале. По его данным, один человек пострадал. Ему оказывается помощь.

В результате обстрела также есть разрушения, отметил он. На месте работают оперативные службы. Губернатор пообещал предоставить больше сведений позднее.

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ВСУ обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте», — написал Гладков в telegram-канале. По его данным, один человек пострадал. Ему оказывается помощь. В результате обстрела также есть разрушения, отметил он. На месте работают оперативные службы. Губернатор пообещал предоставить больше сведений позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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