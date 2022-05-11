Протеже влиятельного чиновника заняла пост в избиркоме ЯНАО

Должность секретаря избиркома заняла ставленница Сергея Климентьева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарем избирательной комиссии ЯНАО была назначена экс-замначальника юридического управления департамента внутренней политики Юлия Куркина. Об этом сообщается в официальных каналах окружного избиркома в соцсетях.

«На заседании Избирательной комиссии автономного округа путем тайного голосования из числа членов комиссии секретарем регионального избиркома была избрана Куркина Юлия Сергеевна», — говорится в сообщении ведомства. До нее эту должность занимала Ольга Тарасова.

Юлия Куркина приступит к новой должности сразу после завершения карьеры в департаменте Сергея Климентьева, где проработала 15 лет. «Куркина — протеже замгубернатора Климентьева и хороший юрист. При ее непосредственном участии в округе четко прошла муниципальная реформа, нормативная база для этого была создана безупречная. Со спецификой каждого муниципалитета Куркина знакома, за годы службы в департаменте обросла надежными деловыми связями», — сообщил инсайдер URA.RU в политических кругах региона.

По информации источника URA.RU, таким образом Сергей Климентьев усилил свое положение еще одним верным соратником. Ранее инсайдеры предполагали, что место секретаря избиркома Ольги Тарасовой, которая покинула пост в связи с переездом, займет жена заместителя губернатора Сергея Климентьева Светлана.