Ольга Тарасова переезжает в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь избирательной комиссии ЯНАО Ольга Тарасова официально покинула свой пост. Об этом сообщается в документах на сайте законодательного собрания Ямала.

«Рассмотрев заявление члена Избирательной комиссии ЯНАО с правом решающего голоса О.А. Тарасовой о сложении своих полномочий, Законодательное собрание ЯНАО постановляет: досрочно прекратить полномочия члена Избиркома ЯНАО Тарасовой Ольги Альбертовны с 12 апреля 2022 года», — говорится в документах. Документ подписал председатель заксобрания Сергей Ямкин. Постановление вступило в законную силу.

Избирательная комиссия Ямала должна до 11 мая предоставить в заксобрание предложения по назначению нового секретаря. В избирком агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что должность секретаря избиркома ЯНАО пророчат жене заместителя губернатора Сергея Климентьева Светлане. Она является действующим членом избирательной комиссии, а он курирует проведение выборов в регионе. Ольга Тарасова покидает пост в связи с переездом.