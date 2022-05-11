В Тюмени строитель выпал с 7 этажа и выжил

Разнорабочий выпал из окна, не удержав равновесие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Разнорабочий ООО «Уралпромстрой» выпал из окна 7 этажа строящегося дома и выжил, получив серьезные травмы. Об этом сообщает официальный сайт Государственной инспекции труда в Тюменской области.

«Мастеру СМР и разнорабочему было поручено расставить анкера на 1 этаже строящегося дома. Мастер ушел принимать материалы, работник на 7 этаже подошел к окну и присел на подоконник, наклонился, потерял баланс и выпал из окна. Мастер и сотрудники, которые стояли рядом, услышали глухой хлопок, увидели лежавшего на земле разнорабочего и незамедлительно вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавший получил травму тяжелой степени», — указано на официальном сайте ведомства.

Там добавили, что инцидент произошел 11 марта. Служебным расследованием было установлено, что несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ. В частности, не была проведена специальная оценка условий труда, а разнорабочий не прошел инструктаж. Кроме того, он был допущен к работе без прохождения медосмотра. Государственной инспекцией труда в Тюменской области решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.