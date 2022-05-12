Постпред РФ в ООН пошутил над французским коллегой

Василий Небензя рассказал об искажении исторических фактов в украинских учебникахФото: Официальный сайт президента Украины
Постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил над французским коллегой Николя де Ривьером. Он процитировал украинский учебник по географии, в котором говорится, что предки французов пришли с Украины.
«Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.
Анализ более 300 украинских учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу Киева по искажению исторической правды. В качестве героев украинским детям представляли фашистов, а из России формировали образ врага, добавил российский постпред.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в материалах для учащихся Украины присутствует искаженная информация об исторических и географических фактах, а также воспитывается ненависть ко всему русскому, передает RT. Причем учебники были созданы на средства иностранных государств, пишет MK.RU.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил над французским коллегой Николя де Ривьером. Он процитировал украинский учебник по географии, в котором говорится, что предки французов пришли с Украины. «Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации. Анализ более 300 украинских учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу Киева по искажению исторической правды. В качестве героев украинским детям представляли фашистов, а из России формировали образ врага, добавил российский постпред. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в материалах для учащихся Украины присутствует искаженная информация об исторических и географических фактах, а также воспитывается ненависть ко всему русскому, передает RT. Причем учебники были созданы на средства иностранных государств, пишет MK.RU.