Постпред РФ в ООН пошутил над французским коллегой

12 мая 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

Василий Небензя рассказал об искажении исторических фактов в украинских учебниках Фото: Официальный сайт президента Украины Постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил над французским коллегой Николя де Ривьером. Он процитировал украинский учебник по географии, в котором говорится, что предки французов пришли с Украины. «Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации. Анализ более 300 украинских учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу Киева по искажению исторической правды. В качестве героев украинским детям представляли фашистов, а из России формировали образ врага, добавил российский постпред. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в материалах для учащихся Украины присутствует искаженная информация об исторических и географических фактах, а также воспитывается ненависть ко всему русскому, передает RT. Причем учебники были созданы на средства иностранных государств, пишет MK.RU. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил над французским коллегой Николя де Ривьером. Он процитировал украинский учебник по географии, в котором говорится, что предки французов пришли с Украины. «Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации. Анализ более 300 украинских учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу Киева по искажению исторической правды. В качестве героев украинским детям представляли фашистов, а из России формировали образ врага, добавил российский постпред. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в материалах для учащихся Украины присутствует искаженная информация об исторических и географических фактах, а также воспитывается ненависть ко всему русскому, передает RT. Причем учебники были созданы на средства иностранных государств, пишет MK.RU.