Глава Прикамья представил министру РФ проекты к 300-летию региона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи в Москве рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«Обсудили ход подготовки к 300-летию Перми и вековому юбилею Пермской художественной галереи, наши масштабные проекты — строительство нового здания галереи и Краевой музыкальной школы, реконструкцию Большого зала филармонии», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что на сегодняшний день на всех объектах строительства «кипит работа».
Министру культуры РФ глава региона также представил проекты типовых Домов Культуры на 50, 100 и 200 мест. Строительство начнется в этом году. Эти объекты будут строиться на сельских территориях. Деньги на это предусмотрены в краевом бюджете, отметил Махонин.
Губернатор Пермского края встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
Строительство типовых ДК планируется начать в этом году
Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи в Москве рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «Обсудили ход подготовки к 300-летию Перми и вековому юбилею Пермской художественной галереи, наши масштабные проекты — строительство нового здания галереи и Краевой музыкальной школы, реконструкцию Большого зала филармонии», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что на сегодняшний день на всех объектах строительства «кипит работа». Министру культуры РФ глава региона также представил проекты типовых Домов Культуры на 50, 100 и 200 мест. Строительство начнется в этом году. Эти объекты будут строиться на сельских территориях. Деньги на это предусмотрены в краевом бюджете, отметил Махонин.