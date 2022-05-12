Глава Прикамья представил министру РФ проекты к 300-летию региона

Глава региона рассказал Ольге Любимовой о проектах к 300-летию Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи в Москве рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой о ходе реализации культурных проектов к 300-летию Перми. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Обсудили ход подготовки к 300-летию Перми и вековому юбилею Пермской художественной галереи, наши масштабные проекты — строительство нового здания галереи и Краевой музыкальной школы, реконструкцию Большого зала филармонии», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор также отметил, что на сегодняшний день на всех объектах строительства «кипит работа».

Министру культуры РФ глава региона также представил проекты типовых Домов Культуры на 50, 100 и 200 мест. Строительство начнется в этом году. Эти объекты будут строиться на сельских территориях. Деньги на это предусмотрены в краевом бюджете, отметил Махонин.

Губернатор Пермского края встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Строительство типовых ДК планируется начать в этом году Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина