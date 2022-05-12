Кадыров устроит «бандеровскому отребью» интересное представление

13 мая 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал «бандеровскому отребью» интересное представление на Луганском направлении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинское националистов ждет интересное представление в ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждет весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас!», — написал он в Telegram. Он добавил, что благодаря хорошей работе российских подразделений достигнуты существенные успехи в ЛНР. Кадыров пояснил, что командиры отрядов детально изучили тактику противника и знают, как делать на опережение. Новая группа добровольцев, улетевшая на Донбасс, в видео, выложенном Кадыровым, объяснила, зачем они едут в этот регион. По их мнению, «нужно бороться с нечистью» и «исполнять мужской долг». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация украинских территорий. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Недавно своих солдат туда отправила Польша, передает RT. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, польское руководство активно вмешивается в ситуацию на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинское националистов ждет интересное представление в ЛНР. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждет весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас!», — написал он в Telegram. Он добавил, что благодаря хорошей работе российских подразделений достигнуты существенные успехи в ЛНР. Кадыров пояснил, что командиры отрядов детально изучили тактику противника и знают, как делать на опережение. Новая группа добровольцев, улетевшая на Донбасс, в видео, выложенном Кадыровым, объяснила, зачем они едут в этот регион. По их мнению, «нужно бороться с нечистью» и «исполнять мужской долг». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация украинских территорий. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Недавно своих солдат туда отправила Польша, передает RT. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, польское руководство активно вмешивается в ситуацию на Украине.