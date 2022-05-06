В МИД РФ заявили о вмешательстве Польши в конфликт на Украине

06 мая 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Предугадать последствия польского вмешательства пока невозможно, считает посол РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польское руководство проявляет активное вовлечение в ситуацию на Украине. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Однако в данный момент сложно предугадать, к чему приведет участие польской стороны в российско-украинском конфликте, отметил дипломат. «Признаки активной вовлеченности Польши в ситуацию, связанную с Украиной, налицо. Но в каком направлении дальше будут развиваться эти усилия, наверное, сейчас сказать достаточно сложно», — сказал Андреев в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «Как вы знаете, на территории Польши проходят крупные натовские учения, войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. Юго-Восточная Польша является крупнейшим перевалочным хабом для западной военной помощи и для переброски наемников на территорию Украины», — разъяснил дипломат. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Позже военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предостерег Польшу от развязывания войны с Россией в случае ввода польских войск на территорию Западной Украины. «Ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — предупредил Евсеев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Польское руководство проявляет активное вовлечение в ситуацию на Украине. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев. Однако в данный момент сложно предугадать, к чему приведет участие польской стороны в российско-украинском конфликте, отметил дипломат. «Признаки активной вовлеченности Польши в ситуацию, связанную с Украиной, налицо. Но в каком направлении дальше будут развиваться эти усилия, наверное, сейчас сказать достаточно сложно», — сказал Андреев в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». «Как вы знаете, на территории Польши проходят крупные натовские учения, войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. Юго-Восточная Польша является крупнейшим перевалочным хабом для западной военной помощи и для переброски наемников на территорию Украины», — разъяснил дипломат. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Позже военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев предостерег Польшу от развязывания войны с Россией в случае ввода польских войск на территорию Западной Украины. «Ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне», — предупредил Евсеев.