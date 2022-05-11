Добровольцы на видео Кадырова объяснили, почему едут в Донбасс. «Надо бороться с нечистью»

12 мая 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Кадыров показал видео с добровольцами, отправившимися на Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая группа добровольцев вылетела в Донбасс из аэропорта столицы Чечни Грозного. В видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они объяснили, почему едут в этот регион. «Бандеровцы и всякий фашизм — это уже не по-человечески. Надо бороться с нечистью», — сказал один из добровольцев по имени Андрей на видео, опубликованном Кадыровым в Telegram-канале. Другой военный отметил, что едет «исполнять мужской долг», а также для того, чтобы поддержать братьев. Глава Чечни в текстовом сообщении отметил, что «география желающих отстаивать интересы России на Украине с каждым разом расширяется. Помимо жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины». Он также пожелал вылетевшим в Донбасс бойцам «скорейшего возвращения с победой домой». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Новая группа добровольцев вылетела в Донбасс из аэропорта столицы Чечни Грозного. В видео, опубликованном главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они объяснили, почему едут в этот регион. «Бандеровцы и всякий фашизм — это уже не по-человечески. Надо бороться с нечистью», — сказал один из добровольцев по имени Андрей на видео, опубликованном Кадыровым в Telegram-канале. Другой военный отметил, что едет «исполнять мужской долг», а также для того, чтобы поддержать братьев. Глава Чечни в текстовом сообщении отметил, что «география желающих отстаивать интересы России на Украине с каждым разом расширяется. Помимо жителей ЧР, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины». Он также пожелал вылетевшим в Донбасс бойцам «скорейшего возвращения с победой домой». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.