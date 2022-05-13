В Финляндии отказались считать Россию угрозой

13 мая 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Финляндия готовится вступить в НАТО, однако не считает Россию прямой угрозой Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Финляндия не видит прямых угроз от России. Об этом заявил представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. «На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России. Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — заявил Корхонен в эфире CNN. Представитель Финляндии также подчеркнул, что не фиксирует какой-либо необычно активности у финско-российских границ. Однако начало спецоперации РФ на Украине подтолкнуло страну к подаче заявки на вступление в НАТО. Ранее глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна может подать заявку на членство в Североатлантическом Альянсе уже на следующей неделе. По его словам, для этого предварительно заявку должен одобрить парламент страны. Кроме того, примерно в эти же сроки свою заявку планирует подать и Швеция. Россия начала спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификации Украины, 24 февраля. Москва, проводя спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городской среде. Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские военные передали нацбату «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Финляндия не видит прямых угроз от России. Об этом заявил представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. «На сегодняшний день не наблюдается прямых военных угроз Финляндии со стороны России. Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — заявил Корхонен в эфире CNN. Представитель Финляндии также подчеркнул, что не фиксирует какой-либо необычно активности у финско-российских границ. Однако начало спецоперации РФ на Украине подтолкнуло страну к подаче заявки на вступление в НАТО. Ранее глава МИД Финляндии Пекко Хаависто заявил, что страна может подать заявку на членство в Североатлантическом Альянсе уже на следующей неделе. По его словам, для этого предварительно заявку должен одобрить парламент страны. Кроме того, примерно в эти же сроки свою заявку планирует подать и Швеция. Россия начала спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификации Украины, 24 февраля. Москва, проводя спецоперацию на Украине, фактически противоборствует альянсу НАТО, который годами обучал украинскую армию военной тактике и боям в городской среде. Военные специалисты Минобороны РФ установили, что американские военные передали нацбату «Азов» (запрещенная на территории РФ террористическая организация) стратегию террористов запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).