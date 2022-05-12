Момент кражи сиропа попал на видео камер-наблюдения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане подростки украли в кофейне бутылки сиропа и испортили стаканчики. Видео с моментом кражи появилось в «ВКонтакте» в группе «ЧП Курган».

«Это произошло в „Гипер-Сити“. Два подростка украли бутылки сиропа с дозаторами, испортили восемь стаканчиков и выпили бутылку сиропа с сахаром. У нас это происходит уже не в первый раз. При этом такую тенденцию наблюдают по всей России, страдают все кофейни в формате самообслуживания», — об этом URA.RU рассказали владельцы Cofee in express. По их словам, расходники начали пропадать еще три недели назад. Поскольку сейчас все процессы автоматизированы, они отследили, сколько непроданной продукции пропало со стойки. Общая сумма украденного за все время составила около шести тысяч рублей.

«Данная информация зарегистрирована в УМВД России по городу Кургану. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщили URA.RU в региональном ведомстве.

По словам владельцев заведения, заявление подано по первому случаю кражи. Тогда служба безопасности торгового центра зафиксировала на видео двух несовершеннолетних девочек, ворующих расходники. Заявление на подростков, попавших на видео, хозяева кофейни еще не подавали.

До этого URA.RU писало, что в Кургане задержали вандалов, укравших деревянного петуха, который являлся частью инсталляции у входа в библиотеку имени Леонида Куликова. По данным полиции, вандалами оказались два жителя региона 1996 и 1999 годов рождения.

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