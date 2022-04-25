О задержании вандалов стало известно 26 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане задержали вандалов испортивших деревянный домик сказочной инсталляции, расположенной у входа в библиотеку имени Леонида Куликова, и похитивших фигуру петуха. Данная информация 26 апреля была размещена на сайте областного УМВД.

«В полицию поступило сообщение о повреждении сказочной инсталляции, установленной специально для маленьких посетителей у входа в библиотеку имени Леонида Куликова. Вандалы испортили деревянный домик, а фигурку героя детских сказок — петуха похитили. <…> Сотрудники уголовного розыска задержали двух злоумышленников», — указано в сообщении.

По данным полиции, вандалами оказались два жителя региона 1996 и 1999 годов рождения. Дома у одного из них нашли похищенное имущество. Полицейские выяснили, что молодые люди были пьяны и сначала били по стоящим автомобилям, а затем повредили сказочную инсталляцию. Похитителям петуха грозит до двух лет лишения свободы.

«Сейчас вот и петух стал жертвой преступления „легендарной курганской мафии“. Прям „профессор Мориарти преступного мира“… Аж кровь стынет в жилах», — написал в своем telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В 2021 года у арт-объекта, выполненного по мотивам сказки «Курочка Ряба», в Детском парке несколько раз крали яйцо. В том же парке неизвестные оторвали нос и часть ноги у арт-объекта в виде Бабы Яги.

Фигуру петуха нашли дома у одного из задержанных Фото: сайт УМВД России по Курганской области

Петух находился во дворе библиотеки Фото: сайт УМВД России по Курганской области