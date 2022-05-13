Лавров: Россия сомневается в безобидности вступления Украины в ЕС

Сергей Лавров опасается последствий вступление Украины в ЕС Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российское руководство сомневается в том, что у вступления Украины в Евросоюз не будет последствий. Такое заявление на пресс-подходе по итогам Совета министров иностранных дел СНГ сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения», — сказал он.

Об изменении линии России по поводу желания Украины вступить в Европейский Союз заявил заместитель постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он также подчеркнул, что решить происходящее на Украине дипломатическим путем в данный момент невозможно из-за позиции Киева, дополняет телеканал 360. Дипломат объяснил, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, приводит информацию «Национальная служба новостей».

Вынужденная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявил демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. До начала спецоперации российские власти просили США дать гарантии о невступлении Украины в НАТО — иными словами, о нерасширении Североатлантического альянса на Восток. Позже украинский лидер Владимир Зеленский поднял вопрос о разработках на этой территории ядерного оружия. После начала действий России в соседнем государстве Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Для РФ в переговорах с Украиной ключевой темой стало возвращение последней к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. Однако на данный момент общение по этому вопросу двух стран протекает медленно и без изменений.

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