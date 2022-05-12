Постпред в ООН: РФ ужесточает требования к Украине

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Членство Украины в ЕС не может быть частью мирного соглашения, сказал Полянский Фото:

Россия изменила свою позицию по поводу желания Украины вступить в Европейский Союз. Об этом заявил заместитель постпред РФ при Дмитрий Полянский, уточнив, что сейчас позиция Москвы схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. Его слова приводит британское издание UnHerd.

«Дипломат заявил, что членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения», — цитирует издание слова Полянского.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявил демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Вскоре Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевая тема этих переговоров — возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. В МИД РФ заявили, что сейчас переговоры между странами находятся в стагнации.

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Россия изменила свою позицию по поводу желания Украины вступить в Европейский Союз. Об этом заявил заместитель постпред РФ при Дмитрий Полянский, уточнив, что сейчас позиция Москвы схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. Его слова приводит британское издание UnHerd. «Дипломат заявил, что членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения», — цитирует издание слова Полянского. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин объявил демилитаризацию и денацификацию, а также освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Вскоре Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. Параллельно шли переговоры Москвы и Киева. Для РФ ключевая тема этих переговоров — возвращение Украины к нейтральному статусу, то есть отказ от вступления в НАТО. В МИД РФ заявили, что сейчас переговоры между странами находятся в стагнации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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