Пермские судьи отчитались о миллионных доходах

Судьи Перми доложили о своих доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Районные суды Перми начали публиковать данные о доходах и имуществе судей. Пока это сделали четыре из семи судов: Индустриальный, Дзержинский, Мотовилихинский и Орджоникидзевский. Больше всех из руководителей за 2021 год заработал председатель Дзержинского районного суда Виктор Кожевников — 3 млн 182 тысячи рублей.

«Кожевников В.Г. Председатель суда. 3 182 032,96 рубля», — указано в отчете на сайте суда. Также в его собственности автомобиль Ford Focus, три земельных участка площадью 1142, 95 и 24 кв. м., жилой дом в 100,6 кв. м., квартира площадью 46,1 кв. м. и гараж. Кроме этого, Кожевников пользуется квартирой в 59,8 кв. м.

Председатель Индустриального районного суда Алексей Крайнов за год заработал 3 млн 94 тысячи. Ездит он на Audi A4. В собственности у судьи квартира в 76,3 кв. м., а в пользовании площадью 56,3. У главы Мотовилихинского суда Татьяны Журавлевой две квартиры (64,8 и 58,8 кв. м.) и автомобиль Volkswagen Tiguan. Заработала она за год 2 млн 978 тысяч рублей. Чуть меньше — 2 млн 839 тысяч — получил председатель Орджоникидзевского суда Дмитрий Вяткин. Он с супругой владеет квартирой в 82,3 кв. м., где также живут их дети. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200, земельный участок и дом в 188 кв. м. записаны на жену судьи, которая задекларировала годовой доход в 82 тысячи рублей.