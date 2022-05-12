Пока абитуриентам доступно 801 бюджетное место в КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете появились бюджетные места на трех направлениях, где до этого их не было. Данная информация размещена на сайте университета.

«2138 мест будут доступны в Курганском государственном университете абитуриентам-2022. Из них 801 место — бюджетное. В 2022 году в КГУ появились бюджетные места на направлениях подготовки „Юриспруденция“, „Журналистика“, „Физическая культура“», — указано в сообщении.

Представители пресс-службы университета сообщили URA.RU, что общее количество бюджетных мест в университете в последние годы не меняется. При этом в июле 2021 года в группе университета в соцсети «ВКонтакте» было указано, что в КГУ есть около 1000 бюджетных мест. В пресс-службе уточнили, что в прошлом году всего было доступно более 900 бюджетных мест.

«В этом году в соответствии с запросом Минобрнауки РФ Курганский госуниверситет подал заявку на выделение дополнительных бюджетных мест по ряду направлений подготовки на 2022-2023 учебный год. С учетом всего этого итоговые контрольные цифры приема не опустятся ниже уровня последних лет», — объяснили в пресс-службе