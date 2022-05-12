В ХМАО обрушились сайты международных аэропортов

В ХМАО «рухнули» сайты трех международных аэропортов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сайты трех международных аэропортов ХМАО перестали работать. При этом причина технических сбоев, по словам специалистов, остается неизвестной. Информацию об этом журналисту URA.RU подтвердили в аэропорту Сургута.

«По словам наших специалистов, своими силами устранить неполадки невозможно. Были отправлены запросы тем, кто обслуживает наш сайт. Несмотря на это аэропорт работает в штатном режиме. Пока что наши пассажиры могут обращаться на горячую линию», — сказали в пресс-службе аэропорта Сургута.

Сайт международного аэропорта Ханты-Мансийска на данный момент также не работает. На момент публикации сайт аэропорта в Нижневартовске восстановил свою работу, однако получить комментарий не удалось, корреспонденту агентства не ответили по указанному номеру телефона. В департаменте информационных технологий ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Также обрушился сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово.