12 мая 2022

В ХМАО обрушились сайты международных аэропортов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО «рухнули» сайты трех международных аэропортов Фото:

Сайты трех международных аэропортов ХМАО перестали работать. При этом причина технических сбоев, по словам специалистов, остается неизвестной. Информацию об этом журналисту URA.RU подтвердили в аэропорту Сургута.

«По словам наших специалистов, своими силами устранить неполадки невозможно. Были отправлены запросы тем, кто обслуживает наш сайт. Несмотря на это аэропорт работает в штатном режиме. Пока что наши пассажиры могут обращаться на горячую линию», — сказали в пресс-службе аэропорта Сургута.

Сайт международного аэропорта Ханты-Мансийска на данный момент также не работает. На момент публикации сайт аэропорта в Нижневартовске восстановил свою работу, однако получить комментарий не удалось, корреспонденту агентства не ответили по указанному номеру телефона. В департаменте информационных технологий ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Также обрушился сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово.

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Сайты трех международных аэропортов ХМАО перестали работать. При этом причина технических сбоев, по словам специалистов, остается неизвестной. Информацию об этом журналисту URA.RU подтвердили в аэропорту Сургута. «По словам наших специалистов, своими силами устранить неполадки невозможно. Были отправлены запросы тем, кто обслуживает наш сайт. Несмотря на это аэропорт работает в штатном режиме. Пока что наши пассажиры могут обращаться на горячую линию», — сказали в пресс-службе аэропорта Сургута. Сайт международного аэропорта Ханты-Мансийска на данный момент также не работает. На момент публикации сайт аэропорта в Нижневартовске восстановил свою работу, однако получить комментарий не удалось, корреспонденту агентства не ответили по указанному номеру телефона. В департаменте информационных технологий ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Также обрушился сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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