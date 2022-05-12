В ХМАО обрушились сайты международных аэропортов

Сайты трех международных аэропортов ХМАО перестали работать. При этом причина технических сбоев, по словам специалистов, остается неизвестной. Информацию об этом журналисту URA.RU подтвердили в аэропорту Сургута.
«По словам наших специалистов, своими силами устранить неполадки невозможно. Были отправлены запросы тем, кто обслуживает наш сайт. Несмотря на это аэропорт работает в штатном режиме. Пока что наши пассажиры могут обращаться на горячую линию», — сказали в пресс-службе аэропорта Сургута.
Сайт международного аэропорта Ханты-Мансийска на данный момент также не работает. На момент публикации сайт аэропорта в Нижневартовске восстановил свою работу, однако получить комментарий не удалось, корреспонденту агентства не ответили по указанному номеру телефона. В департаменте информационных технологий ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ на него не поступил.
Сайты трех международных аэропортов ХМАО перестали работать. При этом причина технических сбоев, по словам специалистов, остается неизвестной. Информацию об этом журналисту URA.RU подтвердили в аэропорту Сургута. «По словам наших специалистов, своими силами устранить неполадки невозможно. Были отправлены запросы тем, кто обслуживает наш сайт. Несмотря на это аэропорт работает в штатном режиме. Пока что наши пассажиры могут обращаться на горячую линию», — сказали в пресс-службе аэропорта Сургута. Сайт международного аэропорта Ханты-Мансийска на данный момент также не работает. На момент публикации сайт аэропорта в Нижневартовске восстановил свою работу, однако получить комментарий не удалось, корреспонденту агентства не ответили по указанному номеру телефона. В департаменте информационных технологий ХМАО пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Также обрушился сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово.