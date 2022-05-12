Сайт авиакомпании «Ямал» атаковали хакеры

13 мая 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Сайт авиакомпании был подвержен DDoS-атаке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы. «Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей» , будьте в курсе всех важных событий.

Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы. «Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ.