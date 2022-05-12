12 мая 2022

Сайт авиакомпании «Ямал» атаковали хакеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), взлом, хакерство, компьютерная грамотность, компьютер, хакер
Сайт авиакомпании был подвержен DDoS-атаке Фото:

Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы.

«Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ.

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Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы. «Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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