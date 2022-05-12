Сайт авиакомпании «Ямал» атаковали хакеры

Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы.
«Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ.
Сайт авиакомпания «Ямал» был подвержен DDoS-атаке. Как сообщает авиаперевозчик в telegram-канале, специалисты компании работают над решением проблемы. «Уважаемые пассажиры! Сегодня в 12:00 официальный сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта. Специалисты работают над решением проблемы», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что сайт доставки пиццерии Pizza House в Салехарде взломали хакеры. Неизвестные вместо меню разместили там призывы к нарушению законов РФ.