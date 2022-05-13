На сайте не открывается табло аэропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово не открывается, а если открывается, то не отображает электронное табло вылета и прилета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Кольцово».

«Доступ к сайту аэропорта ограничен из-за неполадок, вызванных внешними факторами. Технические специалисты предпринимают необходимые меры для скорейшего восстановления доступа», — сообщают в пресс-службе.

Ранее хакеры атаковали сайт авиакомпании «Ямал». «Сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта», — рассказали в пресс-службе «Ямала». На данный момент не работают сайты еще 28 аэропортов.

Фото: скрин сайта аэропорта