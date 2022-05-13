Перестал работать сайт аэропорта Кольцово. «Неполадки вызваны внешними факторами»

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, город екатеринбург, авиакомпания fly arystan
На сайте не открывается табло аэропорта Фото:

Сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово не открывается, а если открывается, то не отображает электронное табло вылета и прилета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Кольцово».

«Доступ к сайту аэропорта ограничен из-за неполадок, вызванных внешними факторами. Технические специалисты предпринимают необходимые меры для скорейшего восстановления доступа», — сообщают в пресс-службе.

Ранее хакеры атаковали сайт авиакомпании «Ямал». «Сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта», — рассказали в пресс-службе «Ямала». На данный момент не работают сайты еще 28 аэропортов.

Фото:

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Сайт екатеринбургского аэропорта Кольцово не открывается, а если открывается, то не отображает электронное табло вылета и прилета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Кольцово». «Доступ к сайту аэропорта ограничен из-за неполадок, вызванных внешними факторами. Технические специалисты предпринимают необходимые меры для скорейшего восстановления доступа», — сообщают в пресс-службе. Ранее хакеры атаковали сайт авиакомпании «Ямал». «Сайт авиакомпании „Ямал“ был подвержен DDoS-атаке. В настоящее время число запросов превышает допустимые показатели, что влияет на работоспособность сайта», — рассказали в пресс-службе «Ямала». На данный момент не работают сайты еще 28 аэропортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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