Эрдоган увидел риски во вступлении Финляндии в НАТО. «Уже была ошибка с Грецией»

13 мая 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Эрдоган выступил против включения Швеции и Финляндии в НАТО Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Он заявил, что это будет ошибка, как и в случае с Грецией. «В настоящее время мы следим за развитием событий, касающихся Швеции и Финляндии, но у нас нет положительного мнения. НАТО ошиблась в отношении Греции. Мы не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе», — приводит заявление Эрдогана турецкое информационное агентство Anadolu Ajans. По словам турецкого лидера, скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» террористам. Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин выступили за вступление страны в НАТО, пишет RT. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО. Он заявил, что это будет ошибка, как и в случае с Грецией. «В настоящее время мы следим за развитием событий, касающихся Швеции и Финляндии, но у нас нет положительного мнения. НАТО ошиблась в отношении Греции. Мы не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе», — приводит заявление Эрдогана турецкое информационное агентство Anadolu Ajans. По словам турецкого лидера, скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» террористам. Ранее президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин выступили за вступление страны в НАТО, пишет RT. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, вхождение Швеции и Финляндии в альянс не ударит по безопасности России, а вот эти страны станут мишенями для удара РФ, передает телеканал 360.