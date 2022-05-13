Путин оценил с Совбезом риски вступления Финляндии в НАТО

13 мая 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин обсудил риски вступления Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — приводит слова Пескова ТАСС. Помимо этого министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе спецоперации на Украине. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев и другие. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили за вступление страны в НАТО. Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии. Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Медведев призвал усилить границы России при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, пишет портал «Дни.ру». Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ потенциальные угрозы от вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Состоялся обмен мнениями по теме решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО и возникающих в этой связи потенциальных угроз для безопасности России», — приводит слова Пескова ТАСС. Помимо этого министр обороны Сергей Шойгу отчитался о ходе спецоперации на Украине. В совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев и другие. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили за вступление страны в НАТО. Руководство страны убеждено, что такой шаг укрепит безопасность Финляндии. Заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Медведев призвал усилить границы России при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, пишет портал «Дни.ру».