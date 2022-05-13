Нападение на престарелого мужчину было совершено в подъезде дома Фото: Анна Майорова © URA.RU

В микрорайоне Краснова города Перми неизвестный напал на 78-летнего пенсионера, который возвращался домой из магазина. О произошедшем сообщается в соцсетях. Злоумышленник избил мужчину и отобрал у него сумку, в которой находились продукты. Нападение было совершено в подъезде дома №34, расположенного по улице Солдатова, рассказал URA.RU пермяк Антон Толмачев, знакомый с обстоятельствами произошедшего.

«Дедушка возвращался из магазина „Монетка“ домой. В подъезде на него напал какой-то мужчина, на вид ему 30 лет. Был одет в бейсболку и летнюю куртку персикового цвета. Похитил у пенсионера сумку, в которой была курица и бутылка пива», — рассказал Толмачев.

В результате нападения престарелый пермяк получил травмы лица и ноги. Скорая доставила его в больницу. Родственники пострадавшего уже обратились с заявлением в полицию, которая приступила к поиску злоумышленника, добавил Толмачев. Получить оперативный комментарий в пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU не удалось, на звонок корреспондента в ведомстве не ответили.