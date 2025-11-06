Власти пермского города пожаловались на нашествие диких кабанов
Охотовед округа уже проинформирован о сложившейся ситуации
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жителей Нытвенского округа (Пермский край) предупредили о появлении кабанов в микрорайоне Фарутка. Местные власти заверяют, что ситуация находится под контролем специалистов.
«Охотовед округа уже проинформирован. Он осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и отпугивание диких животных от жилых кварталов. Надеемся, что получится решить ситуацию в ближайшее время», — сообщает администрация Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».
В связи этим жителям округа рекомендовано соблюдать повышенную бдительность и осторожность. В частности, следует воздержаться от прогулок в вечернее и ночное время. При обнаружении диких животных на территории населенного пункта категорически запрещается предпринимать попытки самостоятельно прогнать зверя или приближаться к нему.
В случае встречи с дикими животными необходимо незамедлительно сообщить об этом в ЕДДС по телефону 112. Либо можно связаться с главным специалистом управления по охране и использованию объектов животного мира минприроды Пермского края Андреем Лопатиным по номеру: 8-902-799-54-12.
