Власти пермского города пожаловались на нашествие диких кабанов

Охотовед округа уже проинформирован о сложившейся ситуации

Жителей Нытвенского округа (Пермский край) предупредили о появлении кабанов в микрорайоне Фарутка. Местные власти заверяют, что ситуация находится под контролем специалистов.

«Охотовед округа уже проинформирован. Он осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности граждан и отпугивание диких животных от жилых кварталов. Надеемся, что получится решить ситуацию в ближайшее время», — сообщает администрация Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте».

В связи этим жителям округа рекомендовано соблюдать повышенную бдительность и осторожность. В частности, следует воздержаться от прогулок в вечернее и ночное время. При обнаружении диких животных на территории населенного пункта категорически запрещается предпринимать попытки самостоятельно прогнать зверя или приближаться к нему.

