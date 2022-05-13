Ближайший соратник мэра Перми впервые раскрыл свои доходы

Эдуард Хайруллин оказался самым богатым среди заместитетей главы Перми Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин впервые в новом статусе отчитался о доходах. Сведения содержатся в документе, размещенном на сайте мэрии.

В 2021 году Хайруллин заработал 29,9 млн рублей, став самым богатым среди заместителей главы города. Он также имеет в собственности два участка земли (100 и 1,6 тыс кв метров), катер и автомобильный прицеп. Доходы остальных шести заместителей главы Перми оказались гораздо скромнее.

Так, Алексей Грибанов задекларировал 4,6 млн рублей. На праве общей совместной собственности он владеет квартирой, жилым домом, земельными участками и нежилым помещением. Кроме этого, Грибанову принадлежит автомобиль Toyota Highlander. Его супруга за 2021 год задекларировала 1,3 млн рублей.

Елена Гонцова получила доход в размере 4,3 млн рублей. Чиновница имеет в собственности три квартиры площадью 91, 43 и 30 кв метров, а также автомобиль Nissan Qashqai. Доход Виктора Агеева составил 3,5 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок площадью 1315 кв метров, жилой дом, квартира (3/5 доли) и автомобиль Ford Focus. Доход супруги Агеева за прошлый год составил 20 тысяч рублей.

У Игоря Субботина в 2021 году доход составил 3,3 млн рублей. Он является собственником двух земельных участков общей площадью 2600 кв метров и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Александр Молоковских и Дмитрий Галиханов получили в 2021 году доход в размере 2,2 и 2,1 млн рублей.

Галиханов не имеет в собственности недвижимости, а из транспортных средств владеет только прицепом для перевозки грузов. Указано, что квартира, площадью 108 кв метров, принадлежит его двум несовершеннолетним детям. Молоковских принадлежит квартира (89 кв метров). Еще одной квартирой он владеет совместно с супругой. Кроме этого, в собственности у чиновника имеется автомобиль Mazda CX-5.

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