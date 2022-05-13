Челябинский экс-замгубернатора оспорил в суде выплаты за увечья

Директор «Равис» Андрей Косилов частично изменил ранее принятые решения о выплатах Фото: Вадим Ахметов

Бывший вице-губернатор Челябинской области, гендиректор «Равис» Андрей Косилов оспорил в суде сумму выплат семье искалеченной им в ДТП студентки из Екатеринбурга. Это решение 13 мая принял Свердловский областной суд.

«Свердловский областной суд изменил решение о выплатах со стороны виновника ДТП, бизнесмена Андрея Косилова. Семье раненной в аварии студентке из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной снижена сумма компенсации за лечение девушки», — цитирует слова представителя потерпевшей издание 74.ру.

Адвокат семьи Вяткиных Наталья Гилева отметила, что расходы на лечение судом первой инстанции были удовлетворены в пределах 1,2 млн рублей. Но областной суд учел полученную Вяткиной страховую выплату по ОСАГО от ВСК и вычел ее из расходов. То есть в данной части вместо 1,2 млн взыскали 700 тыс. рублей.

Свердловским облсуд также частично снизил компенсация затрат на услуги адвоката Вяткиной и медицинскую экспертизу, ранее возложенная на Андрея Косилова.

Ранее URA.RU писало, что летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Косилов вины в ДТП не признал, но перечислял пострадавшим деньги на лечение, приостановив выплаты на время процесса. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы.