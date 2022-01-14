Челябинский экс-замгубернатора выплатит семье студентки 3 млн. Девушка пострадала в ДТП

14 января 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Суд частично удовлетворил иск родителей пострадавшей в ДТП девушки к Андрею Косилову Фото: Вадим Ахметов Бывший вице-губернатор Челябинской области, гендиректор «Рависа» Андрей Косилов, должен выплатить порядка 3,1 млн рублей родителям пострадавшей в ДТП студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд 14 января. «Суд удовлетворил требования частично. Требование компенсации морального вреда были заявлены в пользу папы и мамы — по миллиону рублей. Суд удовлетворил его частично — по 800 тысяч рублей в пользу каждого. Расходы по утраченному заработку [должны быть компенсированы] согласно представленным расчетам, в пределах 300 тысяч рублей. Затраты на лечения были удовлетворены частично, в пределах 1,2 миллиона, а заявлены были на 1,35 миллиона», — цитирует 75.ru адвоката Вяткиных Наталью Гилеву. Адвокат отметила, что пострадавшей требуется средства на продолжение реабилитации. По ее словам, после решения суда Косилов прекратил компенсировать лечение девушки, которая после аварии стала инвалидом. Ранее URA.RU писало, что летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Косилов вины в ДТП не признал, но перечислял пострадавшим деньги на лечение, приостановив выплаты на время процесса. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы. Он не может без разрешения покидать Сосновский район, на территории которого проживает, а также не должен выходить из дома по ночам. На этот же срок Косилов лишен прав вождения автомобилем. Кассационный суд отказал бизнесмену в смягчении приговора. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший вице-губернатор Челябинской области, гендиректор «Рависа» Андрей Косилов, должен выплатить порядка 3,1 млн рублей родителям пострадавшей в ДТП студентки из Екатеринбурга Анастасии Вяткиной. Такое решение принял Верх-Исетский районный суд 14 января. «Суд удовлетворил требования частично. Требование компенсации морального вреда были заявлены в пользу папы и мамы — по миллиону рублей. Суд удовлетворил его частично — по 800 тысяч рублей в пользу каждого. Расходы по утраченному заработку [должны быть компенсированы] согласно представленным расчетам, в пределах 300 тысяч рублей. Затраты на лечения были удовлетворены частично, в пределах 1,2 миллиона, а заявлены были на 1,35 миллиона», — цитирует 75.ru адвоката Вяткиных Наталью Гилеву. Адвокат отметила, что пострадавшей требуется средства на продолжение реабилитации. По ее словам, после решения суда Косилов прекратил компенсировать лечение девушки, которая после аварии стала инвалидом. Ранее URA.RU писало, что летом 2019 года в Аргаяшском районе Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Косилов вины в ДТП не признал, но перечислял пострадавшим деньги на лечение, приостановив выплаты на время процесса. Суд приговорил Косилова к двум годам ограничения свободы. Он не может без разрешения покидать Сосновский район, на территории которого проживает, а также не должен выходить из дома по ночам. На этот же срок Косилов лишен прав вождения автомобилем. Кассационный суд отказал бизнесмену в смягчении приговора.