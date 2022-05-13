Спортивные достижения Курганской области оценили на уровне РФ

В Курганской области налажена цепочка взаимодействия системы образования и шахматного спорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране, заявил член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих. В мае автор федерального курса «Шахматы-школе» посетил Курганскую область.

«Ваш регион — лидер по развитию шахматного образования в России и даже немножко, не побоюсь этого слова, в мире. У вас все работает в одной связке. Для педагогов проводят конкурсы, для семей. Один только фестиваль „Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья“ чего стоит!» — подчеркнул кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования Сухих в интервью ZauralOnline.

В рамках визита Игорь Сухих обсудил с молодежным активом перспективы развития шахмат на территории. Порядка 20 педагогов за круглым столом обменялись наработанным опытом.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана Ольге Козловой, которая победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире. Козлова представляла одну из детско-юношеских спортивных школ города.