13 мая 2022

Спортивные достижения Курганской области оценили на уровне РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахматы. Тюмень, шахматисты, шахматы, очкарик, игра в шахматы
В Курганской области налажена цепочка взаимодействия системы образования и шахматного спорта Фото:

Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране, заявил член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих. В мае автор федерального курса «Шахматы-школе» посетил Курганскую область.

«Ваш регион — лидер по развитию шахматного образования в России и даже немножко, не побоюсь этого слова, в мире. У вас все работает в одной связке. Для педагогов проводят конкурсы, для семей. Один только фестиваль „Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья“ чего стоит!» — подчеркнул кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования Сухих в интервью ZauralOnline.

В рамках визита Игорь Сухих обсудил с молодежным активом перспективы развития шахмат на территории. Порядка 20 педагогов за круглым столом обменялись наработанным опытом.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана Ольге Козловой, которая победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире. Козлова представляла одну из детско-юношеских спортивных школ города.

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Курганская область является лидером по развитию шахматного образования в стране, заявил член координационного совета по развитию шахматного образования в России Игорь Сухих. В мае автор федерального курса «Шахматы-школе» посетил Курганскую область. «Ваш регион — лидер по развитию шахматного образования в России и даже немножко, не побоюсь этого слова, в мире. У вас все работает в одной связке. Для педагогов проводят конкурсы, для семей. Один только фестиваль „Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья“ чего стоит!» — подчеркнул кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования Сухих в интервью ZauralOnline. В рамках визита Игорь Сухих обсудил с молодежным активом перспективы развития шахмат на территории. Порядка 20 педагогов за круглым столом обменялись наработанным опытом. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана Ольге Козловой, которая победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире. Козлова представляла одну из детско-юношеских спортивных школ города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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