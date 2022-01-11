11 января 2022
10 января 2022

Курганская шахматистка победила в необычном турнире

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Шахматная зона в горсаду. Курган , горсад, шахматная доска
Шахматный турнир прошел в онлайн-формате Фото:

Жительница Кургана Ольга Козлова победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире, который проводился в пилотном формате. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации.

«Всероссийский шахматный онлайн-турнир, посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, проводился в пилотном варианте. Спортсмены играли в классические шахматы, находясь в помещении спортивной школы под видеокамерами и пристальным взглядом. <…> В группе девушек до 15-ти лет победила курганская шахматистка Ольга Козлова», — указано в сообщении.

Козлова представляет одну из детско-юношеских спортивных школ города. В той же возрастной категории в группе юношей также победил воспитанник одной из ДЮСШ Кургана Денис Семенов.

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Жительница Кургана Ольга Козлова победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире, который проводился в пилотном формате. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации. «Всероссийский шахматный онлайн-турнир, посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, проводился в пилотном варианте. Спортсмены играли в классические шахматы, находясь в помещении спортивной школы под видеокамерами и пристальным взглядом. <…> В группе девушек до 15-ти лет победила курганская шахматистка Ольга Козлова», — указано в сообщении. Козлова представляет одну из детско-юношеских спортивных школ города. В той же возрастной категории в группе юношей также победил воспитанник одной из ДЮСШ Кургана Денис Семенов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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