Курганская шахматистка победила в необычном турнире

Шахматный турнир прошел в онлайн-формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Ольга Козлова победила во Всероссийском шахматном онлайн-турнире, который проводился в пилотном формате. Данная информация была размещена 12 января на сайте городской администрации.

«Всероссийский шахматный онлайн-турнир, посвященный 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, проводился в пилотном варианте. Спортсмены играли в классические шахматы, находясь в помещении спортивной школы под видеокамерами и пристальным взглядом. <…> В группе девушек до 15-ти лет победила курганская шахматистка Ольга Козлова», — указано в сообщении.

Козлова представляет одну из детско-юношеских спортивных школ города. В той же возрастной категории в группе юношей также победил воспитанник одной из ДЮСШ Кургана Денис Семенов.