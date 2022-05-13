Пермская пара занялась сексом на улице при детях

Пермскую общественность возмутили непристойные кадры, попавшие на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во дворе жилого дома в Перми пара занялась сексом. Рядом находились дети, которые сняли происходящее на видео. Ролик распространили в соцсетях. На кадрах запечатлен половой акт между мужчиной и женщиной, при этом на фоне слышен закадровый детский голос. На видео также попали несколько маленьких детей, которые, по всей видимости, просто гуляли рядом с этой парой.

«В общественном месте и при детях-то?» — возмутилась Ольга Макросова в группе «ЗакамскNEW» в соцсети «ВКонтатке». «Как это мерзко и дико. Докатились», — написала Татьяна Ардашева. «Че, реально у нас на Ушакова?» — попытался определить точное место происходящего Алексей Бурков.

В МВД корреспонденту URA.RU пояснили, что расследование, за отсутствием какого-либо обращения, на данный момент не проводится. По факту нарушителям могут присудить только мелкое хулиганство.