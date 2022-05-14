Андрей Рожков попросил людей включать голову, когда они отказываются использовать иностранные продукты Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Юморист Андрей Рожков записал видеообращение к своим подписчикам в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram. В нем он призвал проще относиться ко всему иностранному и призвал всех включать голову.

«Так, ребятушки, все, кто пишет, что мы сидим в американских соцсетях, на американских телефонах, ездим на немецких и японских автомобилях, просто подумайте, что все это состоит из химических элементов, которые классифицировал и свел в таблицу великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев. Включите уже свои мозги, друзья. Неважно, в какой стране они были созданы», — отметил Рожков и пожелал всем добра.

Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России.