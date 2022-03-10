10 марта 2022

Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, сеть, сотовый телефон, гаджет, инстаграм, instagram, приложение, социальная сеть
В Instagram разрешили публиковать призывы к насилию против военных РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун. По его словам, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ.

«В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — написал Стоун в своем twitter-аккаунте. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. «Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — подчеркнул представитель Meta.

Ранее сообщалось, что Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию на фоне спецоперации России на Украине. Указывалось, что социальная сеть временно не будет удалять призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщало Reuters.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook и Twitter. Социальная сеть TikTok ограничила свою работу в России. Instagram также изменил правила работы в России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун. По его словам, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ. «В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — написал Стоун в своем twitter-аккаунте. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. «Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — подчеркнул представитель Meta. Ранее сообщалось, что Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию на фоне спецоперации России на Украине. Указывалось, что социальная сеть временно не будет удалять призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщало Reuters. Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook и Twitter. Социальная сеть TikTok ограничила свою работу в России. Instagram также изменил правила работы в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...