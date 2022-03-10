Meta подтвердила снятие запрета на призывы к насилию против ВС РФ

11 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Американская транснациональная холдинговая компания Meta в свете событий на Украине временно сняла в своих социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун. По его словам, запрет сохранится на призывы против гражданского населения РФ. «В результате российского вторжения на Украину мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию», — написал Стоун в своем twitter-аккаунте. В качестве примера компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам» — фраза была бы недопустима в соцсетях ранее, но разрешена теперь. «Мы, тем не менее, не будем дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц», — подчеркнул представитель Meta. Ранее сообщалось, что Meta на какое-то время разрешит соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию на фоне спецоперации России на Украине. Указывалось, что социальная сеть временно не будет удалять призывы к смерти президента России Владимира Путина или президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщало Reuters. Ранее Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей. Под ограничения попали Facebook и Twitter. Социальная сеть TikTok ограничила свою работу в России. Instagram также изменил правила работы в России.