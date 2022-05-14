14 мая 2022
13 мая 2022

Челябинцев ждет дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
Дождь обещают с понедельника по четверг Фото:

Жителей Челябинской области ожидает дождливая неделя. С понедельника, 16 мая, в регион придут осадки, которые продержатся до четверга. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео».

«В понедельник, 16 мая, в Челябинск придут дожди с грозами. Осадки продлятся до четверга, 19 мая», — уточнили на сайте.

Согласно прогнозу, суммарный уровень осадков может достигнуть 15 мм. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 17 градусов тепла, ночью от 7 до 10 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-13 метров в секунду. Ранее синоптики обещали грозу уже днем 15 мая.

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Жителей Челябинской области ожидает дождливая неделя. С понедельника, 16 мая, в регион придут осадки, которые продержатся до четверга. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео». «В понедельник, 16 мая, в Челябинск придут дожди с грозами. Осадки продлятся до четверга, 19 мая», — уточнили на сайте. Согласно прогнозу, суммарный уровень осадков может достигнуть 15 мм. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 17 градусов тепла, ночью от 7 до 10 градусов тепла. Скорость ветра составит 10-13 метров в секунду. Ранее синоптики обещали грозу уже днем 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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