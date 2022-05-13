На Челябинскую область надвигаются грозы и туман

Туман ожидается в северной половине региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области ожидаются дождь и туман. А уже в воскресенье в регион вернутся грозы. Температура воздуха на выходных прогреется до 21 градуса. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди, в северной половине региона туманы. Температура воздуха от 3 до 8 градусов, Ветер юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

По данным синоптиков, днем 15 мая ожидается облачная погода, умеренные дожди с грозами в отдельных районах. Столбик термометра поднимется до 21 градуса. Ожидается юго-западный и западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14.