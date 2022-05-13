13 мая 2022

На Челябинскую область надвигаются грозы и туман

© Служба новостей «URA.RU»
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Пороги Саткинcкий район Челябинск, река, большая сатка, дым над водой, туман
Туман ожидается в северной половине региона Фото:

В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области ожидаются дождь и туман. А уже в воскресенье в регион вернутся грозы. Температура воздуха на выходных прогреется до 21 градуса. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди, в северной половине региона туманы. Температура воздуха от 3 до 8 градусов, Ветер юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

По данным синоптиков, днем 15 мая ожидается облачная погода, умеренные дожди с грозами в отдельных районах. Столбик термометра поднимется до 21 градуса. Ожидается юго-западный и западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

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В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области ожидаются дождь и туман. А уже в воскресенье в регион вернутся грозы. Температура воздуха на выходных прогреется до 21 градуса. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр. «В ночь на субботу, 14 мая, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди, в северной половине региона туманы. Температура воздуха от 3 до 8 градусов, Ветер юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 15», — говорится в сообщении областного ЦГМС. По данным синоптиков, днем 15 мая ожидается облачная погода, умеренные дожди с грозами в отдельных районах. Столбик термометра поднимется до 21 градуса. Ожидается юго-западный и западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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