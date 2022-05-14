У Бритни Спирс случился выкидыш

15 мая 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш соцсети Бритни Спирс У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом певица сообщила в своей соцсети. «С большой печалью сообщаем, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это ужасное время для каждого родителя. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы продолжим попытки создать большую семью. Благодарим всех за поддержку и просим конфиденциальности в этот непростой для нас период. Сэм и Бритни», — говорится в сообщении, передает People Talk. Ранее Спирс рассказала, что ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом певица сообщила в своей соцсети. «С большой печалью сообщаем, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это ужасное время для каждого родителя. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы продолжим попытки создать большую семью. Благодарим всех за поддержку и просим конфиденциальности в этот непростой для нас период. Сэм и Бритни», — говорится в сообщении, передает People Talk. Ранее Спирс рассказала, что ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари.