14 мая 2022

У Бритни Спирс случился выкидыш

© Служба новостей «URA.RU»
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У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш

У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом певица сообщила в своей соцсети.

«С большой печалью сообщаем, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это ужасное время для каждого родителя. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы продолжим попытки создать большую семью. Благодарим всех за поддержку и просим конфиденциальности в этот непростой для нас период. Сэм и Бритни», — говорится в сообщении, передает People Talk. Ранее Спирс рассказала, что ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари.

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У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом певица сообщила в своей соцсети. «С большой печалью сообщаем, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это ужасное время для каждого родителя. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы продолжим попытки создать большую семью. Благодарим всех за поддержку и просим конфиденциальности в этот непростой для нас период. Сэм и Бритни», — говорится в сообщении, передает People Talk. Ранее Спирс рассказала, что ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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