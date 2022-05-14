У Бритни Спирс случился выкидыш

У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш
У 40-летней американской певицы Бритни Спирс случился выкидыш на раннем сроке беременности. Об этом певица сообщила в своей соцсети.
«С большой печалью сообщаем, что мы потеряли нашего чудо-ребенка на раннем сроке беременности. Это ужасное время для каждого родителя. Наша любовь друг к другу — наша сила. Мы продолжим попытки создать большую семью. Благодарим всех за поддержку и просим конфиденциальности в этот непростой для нас период. Сэм и Бритни», — говорится в сообщении, передает People Talk. Ранее Спирс рассказала, что ждет ребенка от своего бойфренда Сэма Асгари.
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