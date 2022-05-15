15 мая 2022

Глава Латвии поддержал решение о сносе памятника советским воинам

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, гвоздики, возложение цветов, цветы, памятник труженикам тыла
Президент Латвии поддержал решение о сносе памятника Освободителям Риги Фото:

Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к гражданам поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Лидер страны призвал демонтировать монумент, назвав его «объектом российском пропаганды».

«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное», — говорится в заявлении Левитса, опубликованном на сайте lsm.lv

Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры.

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Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к гражданам поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Лидер страны призвал демонтировать монумент, назвав его «объектом российском пропаганды». «Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное», — говорится в заявлении Левитса, опубликованном на сайте lsm.lv Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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