Глава Латвии поддержал решение о сносе памятника советским воинам

Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к гражданам поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Лидер страны призвал демонтировать монумент, назвав его «объектом российском пропаганды».
«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное», — говорится в заявлении Левитса, опубликованном на сайте lsm.lv
Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры.
Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к гражданам поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Лидер страны призвал демонтировать монумент, назвав его «объектом российском пропаганды». «Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное», — говорится в заявлении Левитса, опубликованном на сайте lsm.lv Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщалось на сайте Сейма 12 мая. Спустя сутки Рижская дума решила начать подготовку к демонтажу монумента. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры.