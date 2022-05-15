15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Тобольске под машину попала велосипедистка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Девушка проезжала пешеходный переход, не спешившись Фото:

В результате аварии, которая произошла по улице Семена Ремезова в городе Тобольске (Тюменская область), пострадала 28-летняя девушка на велосипеде. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте».

«15.05.2022 напротив строения 89 по улице Семена Ремезова г. Тобольска, 48-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21140, допустил наезд на велосипедиста, переезжающего проезжую часть, не спешившись, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия, травмы получила 28-летняя девушка», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Там отметили, что пострадавшая доставлена бригадой «скорой помощи» в Областную больницу №3 города Тобольска. Кроме того, по факту ДТП проводится расследование.

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В результате аварии, которая произошла по улице Семена Ремезова в городе Тобольске (Тюменская область), пострадала 28-летняя девушка на велосипеде. Об этом сообщает официальная группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте». «15.05.2022 напротив строения 89 по улице Семена Ремезова г. Тобольска, 48-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ21140, допустил наезд на велосипедиста, переезжающего проезжую часть, не спешившись, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия, травмы получила 28-летняя девушка», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавшая доставлена бригадой «скорой помощи» в Областную больницу №3 города Тобольска. Кроме того, по факту ДТП проводится расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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