В Челябинске ссора у Burger King закончилась перестрелкой

Очевидцы сообщили, что один из мужчин стрелял из травматического пистолета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в ночь на 16 мая у здания Burger King на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта нетрезвые жители устроили перестрелку. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как двое мужчин дерутся друг с другом. Один оказывается сильнее, и заставляет своего соперника спасаться бегством. По сообщениям очевидцев, сначала в ход шли кулаки, а затем раздались выстрелы. В зоне конфликта оказались обычные прохожие.

«Мужчины сидели за столиками, произошел конфликт. Сначала поднялись, в стойку встали. Тот, который покрупнее подбежал и двумя ногами пнул второго. Второй отскочил и в машину ударился припаркованную. Тот первый не удержался на месте и упал, достал пистолет и начал стрелять», — рассказали очевидцы изданию 74.ру.

В полиции региона URA.RU сообщили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, изымаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются участники произошедших событий. В главке отметили, что факт стрельбы находится под вопросом.