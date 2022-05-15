15 мая 2022
14 мая 2022

В Челябинске ссора у Burger King закончилась перестрелкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщили, что один из мужчин стрелял из травматического пистолета Фото:

В Челябинске в ночь на 16 мая у здания Burger King на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта нетрезвые жители устроили перестрелку. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, как двое мужчин дерутся друг с другом. Один оказывается сильнее, и заставляет своего соперника спасаться бегством. По сообщениям очевидцев, сначала в ход шли кулаки, а затем раздались выстрелы. В зоне конфликта оказались обычные прохожие.

«Мужчины сидели за столиками, произошел конфликт. Сначала поднялись, в стойку встали. Тот, который покрупнее подбежал и двумя ногами пнул второго. Второй отскочил и в машину ударился припаркованную. Тот первый не удержался на месте и упал, достал пистолет и начал стрелять», — рассказали очевидцы изданию 74.ру.

В полиции региона URA.RU сообщили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, изымаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются участники произошедших событий. В главке отметили, что факт стрельбы находится под вопросом.

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В Челябинске в ночь на 16 мая у здания Burger King на пересечении улицы Чичерина и Комсомольского проспекта нетрезвые жители устроили перестрелку. Конфликт попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как двое мужчин дерутся друг с другом. Один оказывается сильнее, и заставляет своего соперника спасаться бегством. По сообщениям очевидцев, сначала в ход шли кулаки, а затем раздались выстрелы. В зоне конфликта оказались обычные прохожие. «Мужчины сидели за столиками, произошел конфликт. Сначала поднялись, в стойку встали. Тот, который покрупнее подбежал и двумя ногами пнул второго. Второй отскочил и в машину ударился припаркованную. Тот первый не удержался на месте и упал, достал пистолет и начал стрелять», — рассказали очевидцы изданию 74.ру. В полиции региона URA.RU сообщили, что сейчас проводятся проверочные мероприятия, изымаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются участники произошедших событий. В главке отметили, что факт стрельбы находится под вопросом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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