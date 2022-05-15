15 мая 2022
14 мая 2022

Челябинский губернатор едет в Копейск

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Копейск. Челябинская область, текслер алексей, фалейчик андрей
Алексей Текслер несколько раз бывал в Копейске и помогает городу строить соцобъекты Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 мая посетит Копейск с рабочим визитом. О его предстоящей поездке и программе визита URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Копейске Алексей Текслер посетит ряд социальных объектов и новый физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Он также примет участие в открытии турнира по боксу памяти дважды героя Советского Союза С. В. Хохрякова», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Ранее губернатор побывал на стройплощадке ФОКа в сентябре 2020 года. Текслеру показали стройплощадку и будущий объект в виде 3D модели. Финансирование проекта производилось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

13 мая Текслер посетил Верхнеуральский район. Во время рабочей поездки он осмотрел новый ГОК на Курасанском золоторудном месторождении и познакомился с передовыми технологиями местных аграриев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 мая посетит Копейск с рабочим визитом. О его предстоящей поездке и программе визита URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «В Копейске Алексей Текслер посетит ряд социальных объектов и новый физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Он также примет участие в открытии турнира по боксу памяти дважды героя Советского Союза С. В. Хохрякова», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. Ранее губернатор побывал на стройплощадке ФОКа в сентябре 2020 года. Текслеру показали стройплощадку и будущий объект в виде 3D модели. Финансирование проекта производилось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». 13 мая Текслер посетил Верхнеуральский район. Во время рабочей поездки он осмотрел новый ГОК на Курасанском золоторудном месторождении и познакомился с передовыми технологиями местных аграриев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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