Челябинский губернатор едет в Копейск

Алексей Текслер несколько раз бывал в Копейске и помогает городу строить соцобъекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 мая посетит Копейск с рабочим визитом. О его предстоящей поездке и программе визита URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«В Копейске Алексей Текслер посетит ряд социальных объектов и новый физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК. Он также примет участие в открытии турнира по боксу памяти дважды героя Советского Союза С. В. Хохрякова», — сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

Ранее губернатор побывал на стройплощадке ФОКа в сентябре 2020 года. Текслеру показали стройплощадку и будущий объект в виде 3D модели. Финансирование проекта производилось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области».

13 мая Текслер посетил Верхнеуральский район. Во время рабочей поездки он осмотрел новый ГОК на Курасанском золоторудном месторождении и познакомился с передовыми технологиями местных аграриев.