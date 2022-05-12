12 мая 2022

Текслер заявил, что челябинское золото снизит давление санкций. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гок Курасан. Челябинская область
Губернатор Алексей Текслер осмотрел производство Курасанского золоторудного месторождения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о запуске крупнейшего золотопромышленного объекта в регионе, который сможет снизить санкционное давление. Речь идет о работе нового ГОКа на Курасанском золоторудном месторождении. Об этом глава региона заявил в ходе визита 13 мая в Верхнеуральском районе, передает корреспондент URA.RU.

«Наша страна находится под беспрецедентным санкционным давлением, идет адаптация экономики к нынешним условиям. Объемы производства золота в регионе вырастут в два раза. Компания „Южуралзолото“ справляется со всеми поставленными планами, в том числе, и на курасанском ГОКе. К 2023 году ГОК начнет производить 4 тонны золота в год — очень хорошие показатели», — отметил Текслер.

Глава региона заявил, что на Курасанском ГОК началась пусконаладка. Текслер отметил, что это важное событие как для Верхнеуральского района, так и для региона. Основная задача региональной власти — увеличивать объем промышленного производства, активно заниматься импортозамещением, создавать новые рабочие места.

Объем инвестиций ГК «Южуралзолото» в новый ГОК составил 18 млрд рублей. В результате создано 850 новых рабочих мест. По предварительной оценке, объем налоговых отчислений составит 515 млн рублей в год.

Накануне стало известно, что губернатор едет на юг области. На своей странице во «ВКонтакте» Текслер просил жителей Верхнеуральского района указать на проблемы территории.

Санкционное давление, усилившееся в последние месяцы, нацелено на ослабление российской экономики. Федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей.

Гок Курасан. Челябинская область
К 2023 году Курасанский ГОК начнет производить 4 тонны золота в год
Фото:
Гок Курасан. Челябинская область
Алексей Текслер поблагодарил «Южуралзолото» за выполнение всех планов
Фото:
Гок Курасан. Челябинская область
Объем инвестиций в новый ГОК составил 18 млрд рублей
Фото:
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о запуске крупнейшего золотопромышленного объекта в регионе, который сможет снизить санкционное давление. Речь идет о работе нового ГОКа на Курасанском золоторудном месторождении. Об этом глава региона заявил в ходе визита 13 мая в Верхнеуральском районе, передает корреспондент URA.RU. «Наша страна находится под беспрецедентным санкционным давлением, идет адаптация экономики к нынешним условиям. Объемы производства золота в регионе вырастут в два раза. Компания „Южуралзолото“ справляется со всеми поставленными планами, в том числе, и на курасанском ГОКе. К 2023 году ГОК начнет производить 4 тонны золота в год — очень хорошие показатели», — отметил Текслер. Глава региона заявил, что на Курасанском ГОК началась пусконаладка. Текслер отметил, что это важное событие как для Верхнеуральского района, так и для региона. Основная задача региональной власти — увеличивать объем промышленного производства, активно заниматься импортозамещением, создавать новые рабочие места. Объем инвестиций ГК «Южуралзолото» в новый ГОК составил 18 млрд рублей. В результате создано 850 новых рабочих мест. По предварительной оценке, объем налоговых отчислений составит 515 млн рублей в год. Накануне стало известно, что губернатор едет на юг области. На своей странице во «ВКонтакте» Текслер просил жителей Верхнеуральского района указать на проблемы территории. Санкционное давление, усилившееся в последние месяцы, нацелено на ослабление российской экономики. Федеральные и региональные власти ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на российских производителей.
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