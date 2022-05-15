До конца недели в области ожидается дождливая погода Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области 17 мая ожидаются грозы с градом. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

«Во вторник, 17 мая в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. До конца недели ситуация кардинально не поменяется, разве что ветер станет тише», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в области будут в районе 17-20 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать от трех до восьми градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупредили жителей региона о дождливой неделе. По мнению специалистов, суммарный уровень осадков может достигнуть 15 мм.

Скрин: сайт челябинского ЦГМС