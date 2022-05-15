15 мая 2022

На Челябинскую область надвигаются грозы с градом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
До конца недели в области ожидается дождливая погода Фото:

В Челябинской области 17 мая ожидаются грозы с градом. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

«Во вторник, 17 мая в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. До конца недели ситуация кардинально не поменяется, разве что ветер станет тише», — говорится в сообщении синоптиков.

Дневные температуры в области будут в районе 17-20 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать от трех до восьми градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупредили жителей региона о дождливой неделе. По мнению специалистов, суммарный уровень осадков может достигнуть 15 мм.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

В Челябинской области 17 мая ожидаются грозы с градом. Об этом говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра. «Во вторник, 17 мая в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. До конца недели ситуация кардинально не поменяется, разве что ветер станет тише», — говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры в области будут в районе 17-20 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать от трех до восьми градусов выше нуля. Ранее синоптики предупредили жителей региона о дождливой неделе. По мнению специалистов, суммарный уровень осадков может достигнуть 15 мм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...