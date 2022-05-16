Сослуживцы Яны Волеговой сказали теплые слова об умершей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Умершая заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова была единственной в России женщиной на своей должности и запомнилась как трудолюбивый, талантливый и великодушный руководитель. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко.

«Она была прекрасным человеком, единственной замначальника главка ФСИН. [Начальник ГУФСИН России по Свердловской области] Александр Федоров посмотрел на ее работу и понял, что она справится с должностью замначальника», — рассказал Левченко.

Он подчеркнул, что она отвечала за государственные контракты, ремонт одежды и питание осужденных, питание сотрудников главка. «Это все огромные обороты, но она не жаловалась и справлялась со всем», — рассказал Левченко.

Другой сотрудник ведомства рассказал URA.RU, что сослуживцам Волегова запомнилась как добрый и понимающий руководитель, с индивидуальным подходом к каждому. «Если видит, что устал, предложит отдохнуть, поделится едой и выслушает в случае проблемы. Таких людей один на миллион, и ее потеря для главка невосполнима», — рассказал собеседник агентства.

Сообщения о смерти Яны Волеговой поступили 16 мая. По информации источника URA.RU в силовых ведомствах, последние месяцы жизни она боролась с онкологией и пыталась лечиться на больничном. Сотрудники ГУФСИН организовали сбор средств для родственников погибшей.