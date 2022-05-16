Источник назвал причину смерти замглавы свердловского ГУФСИН

Яна Волегова перед смертью находилась на больничном Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель начальника ГУФСИН по Свердловской области Яна Волегова умерла от продолжительной онкологии, из-за которой в последние месяцы работы ей пришлось уйти на больничный. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Яна Викторовна умерла от тяжелой онкологии», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что несколько последних месяцев Волегова была на больничном, но не смогла справиться с онкологией.

Начальник пресс-службы свердловского главка ФСИН Александр Левченко не прокомментировал URA.RU информацию о причинах смерти Волеговой. Он подчеркнул, что она была волевой, сильной женщиной, которая справлялась с колоссальной нагрузкой. «Через нее проходили миллиардные обороты, но она не жаловалась и справлялась со всем», — подчеркнул Левченко.

Информация о смерти Волеговой появилась днем 16 мая. О дате и времени прощания официально не сообщалось. Волегова начала работу в ГУФСИН в 2007 году и проработала там почти 15 лет. Сотрудники ведомства организовали денежный сбор для ее родственников.