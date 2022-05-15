15 мая 2022

Челябинскому главе запретили покупать элитную иномарку

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , айбулатов сергей
Аукцион на покупку Toyota Camry для Сергея Айбулатова был отменен Фото:

Вмешательство Главного контрольного управления Челябинской области привело к отмене аукциона на покупку иномарки Toyota Camry для главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова. Информация об обнаруженных нарушениях и отмене конкурса опубликована в ЕИС госзкупок.

«ГКУ по результатам внеплановой проверки подтвердила наличие нарушений, допущенных администрацией Верхнеуральского района при закупки легкового автомобиля для главы Сергея Айбулатова в конце 2021 года. Причиной проверки стало мое обращение по факту безальтернативного аукциона для покупки конкретного автомобиля Toyota Camry в комплектации элеганс за 2,3 млн рублей», — написал в своем telegram-канале лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

Щербаков отмечает, что автомобиль для главы района должен был оснащен хромированными молдингами, поддержкой apple/android и другими излишествами. По его данным, решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности с последующим штраф до 50 тыс. рублей.

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Вмешательство Главного контрольного управления Челябинской области привело к отмене аукциона на покупку иномарки Toyota Camry для главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова. Информация об обнаруженных нарушениях и отмене конкурса опубликована в ЕИС госзкупок. «ГКУ по результатам внеплановой проверки подтвердила наличие нарушений, допущенных администрацией Верхнеуральского района при закупки легкового автомобиля для главы Сергея Айбулатова в конце 2021 года. Причиной проверки стало мое обращение по факту безальтернативного аукциона для покупки конкретного автомобиля Toyota Camry в комплектации элеганс за 2,3 млн рублей», — написал в своем telegram-канале лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков. Щербаков отмечает, что автомобиль для главы района должен был оснащен хромированными молдингами, поддержкой apple/android и другими излишествами. По его данным, решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности с последующим штраф до 50 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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