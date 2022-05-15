Челябинскому главе запретили покупать элитную иномарку

Аукцион на покупку Toyota Camry для Сергея Айбулатова был отменен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вмешательство Главного контрольного управления Челябинской области привело к отмене аукциона на покупку иномарки Toyota Camry для главы Верхнеуральского района Сергея Айбулатова. Информация об обнаруженных нарушениях и отмене конкурса опубликована в ЕИС госзкупок.

«ГКУ по результатам внеплановой проверки подтвердила наличие нарушений, допущенных администрацией Верхнеуральского района при закупки легкового автомобиля для главы Сергея Айбулатова в конце 2021 года. Причиной проверки стало мое обращение по факту безальтернативного аукциона для покупки конкретного автомобиля Toyota Camry в комплектации элеганс за 2,3 млн рублей», — написал в своем telegram-канале лидер челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков.

Щербаков отмечает, что автомобиль для главы района должен был оснащен хромированными молдингами, поддержкой apple/android и другими излишествами. По его данным, решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности с последующим штраф до 50 тыс. рублей.