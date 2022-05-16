Россия перестанет выполнять решения ЕСПЧ

16 мая 2022 в 17:35 Размер текста - 17 +

Постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта этого года, не будут подлежать исполнению в России. Законопроект в Госдуму внесла партия «Единая Россия». «Вносим на рассмотрение Госдумы проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов“. Не подлежат цензуре предложения, заявления и жалобы, направляемые подозреваемыми и обвиняемыми уже не в ЕСПЧ, а в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с международными договорами», — отмечается в тексте законопроекта, который находится в системе обеспечения законодательной деятельности. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Вторым значится председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. Подписи также поставили депутат Госдумы Даниил Бессарабов и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на государства — члены Совета Европы. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу. Россия заявила, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта этого года, не будут подлежать исполнению в России. Законопроект в Госдуму внесла партия «Единая Россия». «Вносим на рассмотрение Госдумы проект федерального закона „О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов“. Не подлежат цензуре предложения, заявления и жалобы, направляемые подозреваемыми и обвиняемыми уже не в ЕСПЧ, а в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека в соответствии с международными договорами», — отмечается в тексте законопроекта, который находится в системе обеспечения законодательной деятельности. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. Вторым значится председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в РФ Андрей Клишас. Подписи также поставили депутат Госдумы Даниил Бессарабов и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ЕСПЧ — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на государства — члены Совета Европы. Россия решила покинуть Совет Европы и передала соответствующее заявление 15 марта. На следующий день в организации удовлетворили это заявление, решение вступило в силу. Россия заявила, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые «все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на нашу страну».