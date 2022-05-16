Рестораны McDonald’s, работающие по франшизе, останутся в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Рестораны McDonald’s на улице Малышева, 124 лит Б и в торговом центре «Фан-Фан» отказались закрываться, несмотря на соответствующие заявления головного офиса компании. Об этом URA.RU сообщили представители бистро.

«Мы работаем по франшизе и не планируем закрываться. Никаких подобных распоряжений от руководства не поступало. Мы продолжим работу», — рассказал представитель ресторана.

В другом ресторане сети корреспонденту также заявили, что у них не планов о закрытии. «Не знаю, когда будем закрываться. Нам руководство ничего не говорило насчет этого», — поделился сотрудник McDonald’s в торговом центре «Фан-Фан».

Компания McDonald’s 16 мая заявила, что покинет российский рынок и закроет свои рестораны в стране. Бизнес, который компания ведет в РФ, будет продан, сообщал представитель компании. Такое решение принято после начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что этот шаг является крайней мерой, на которую РФ пошла после продолжительных переговоров. Из-за игнорирования этих попыток Украиной Совбез РФ принял решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины, усилившей обстрелы жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU