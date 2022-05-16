ЦБ повысил лимит на перевод долларов за границу

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Теперь физлицам можно переводить за границу до 50 тысяч долларов Фото:

Центробанк установил новые пороги на перевод стредств за гарницу для физлиц. Об этом сообщается в telegram-канале регулятора.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов», — уточнили в ЦБ. Если надо перевести деньги без открытия счета, то сумма остается прежней — не выше 5 тысяч долларов.

«Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета», — поясняет регулятор. Ранее им разрешалось перечислять лишь не более 10 тысяч долларов со счета и не выше 5 тысяч долларов без открытия счета.

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Центробанк установил новые пороги на перевод стредств за гарницу для физлиц. Об этом сообщается в telegram-канале регулятора. «В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов», — уточнили в ЦБ. Если надо перевести деньги без открытия счета, то сумма остается прежней — не выше 5 тысяч долларов. «Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета», — поясняет регулятор. Ранее им разрешалось перечислять лишь не более 10 тысяч долларов со счета и не выше 5 тысяч долларов без открытия счета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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