ЦБ повысил лимит на перевод долларов за границу

16 мая 2022 в 22:19 Размер текста - 17 +

Теперь физлицам можно переводить за границу до 50 тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк установил новые пороги на перевод стредств за гарницу для физлиц. Об этом сообщается в telegram-канале регулятора. «В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов», — уточнили в ЦБ. Если надо перевести деньги без открытия счета, то сумма остается прежней — не выше 5 тысяч долларов. «Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета», — поясняет регулятор. Ранее им разрешалось перечислять лишь не более 10 тысяч долларов со счета и не выше 5 тысяч долларов без открытия счета. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Центробанк установил новые пороги на перевод стредств за гарницу для физлиц. Об этом сообщается в telegram-канале регулятора. «В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов», — уточнили в ЦБ. Если надо перевести деньги без открытия счета, то сумма остается прежней — не выше 5 тысяч долларов. «Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета», — поясняет регулятор. Ранее им разрешалось перечислять лишь не более 10 тысяч долларов со счета и не выше 5 тысяч долларов без открытия счета.