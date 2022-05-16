Челябинец напал на продавца из-за отказа продать спиртное

Мужчина хотел купить алкоголь за рваные 50 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинска пытался купить спиртное в продуктовом магазине за рваные 50 рублей. Когда продавец отказал ему, тот стал угрожать ножом.

«15 мая около 11 часов вечера сработала тревожная сигнализация в одном из продуктовых магазинов по улице Гончаренко. Неизвестный мужчина угрожал сотруднице магазина и требовал продать алкоголь за рваную купюру номиналом 50 рублей», — сообщается в паблике охранного предприятия «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка-продавец воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации для вызова охраны, поскольку покупатель достал нож и стал угрожать. При виде охранников мужчина попытался скрыться, но был задержан.

У него был обнаружен пакетик с неизвестными веществами. Задержанного передали в районное отделение полиции.