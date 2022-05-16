Челябинец напал на продавца из-за отказа продать спиртное

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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, пиво, прилавок, алкоголь, магазин
Мужчина хотел купить алкоголь за рваные 50 рублей Фото:

Житель Челябинска пытался купить спиртное в продуктовом магазине за рваные 50 рублей. Когда продавец отказал ему, тот стал угрожать ножом.

«15 мая около 11 часов вечера сработала тревожная сигнализация в одном из продуктовых магазинов по улице Гончаренко. Неизвестный мужчина угрожал сотруднице магазина и требовал продать алкоголь за рваную купюру номиналом 50 рублей», — сообщается в паблике охранного предприятия «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка-продавец воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации для вызова охраны, поскольку покупатель достал нож и стал угрожать. При виде охранников мужчина попытался скрыться, но был задержан.

У него был обнаружен пакетик с неизвестными веществами. Задержанного передали в районное отделение полиции.

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Житель Челябинска пытался купить спиртное в продуктовом магазине за рваные 50 рублей. Когда продавец отказал ему, тот стал угрожать ножом. «15 мая около 11 часов вечера сработала тревожная сигнализация в одном из продуктовых магазинов по улице Гончаренко. Неизвестный мужчина угрожал сотруднице магазина и требовал продать алкоголь за рваную купюру номиналом 50 рублей», — сообщается в паблике охранного предприятия «Витязь» в соцсети «ВКонтакте». Девушка-продавец воспользовалась кнопкой тревожной сигнализации для вызова охраны, поскольку покупатель достал нож и стал угрожать. При виде охранников мужчина попытался скрыться, но был задержан. У него был обнаружен пакетик с неизвестными веществами. Задержанного передали в районное отделение полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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