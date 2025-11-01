День всех святых 1 ноября: как отмечать и что нельзя делать

1 ноября в католических церквях проходят службы Фото: ALESSIA GIULIANI / Keystone Press Agency / Global Look Press

1 ноября отмечают один из древних христианских праздников — День всех святых. В это время католическая церковь почитает всех святых и великомучеников. Кроме того, католики вспоминают умерших родственников. Праздник появился более тысячи лет назад и сегодня отмечается в странах Европы, а также в Латинской Америке и других католических регионах. О том, как празднуют День всех святых и чем он отличается от Хэллоуина, — в материале URA.RU.

Когда отмечают День всех святых

День всех святых — католический праздник, который отмечают 1 ноября. Ранее его праздновали 13 мая. В этот день в 609 году папа Бонифаций IV освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и всем великомученикам церкви. В начале ХI века День всех святых перенесли на 1 ноября.

Тогда этот день посвящался тем святым, у которых не было своего праздника в течение года. В ряде стран он является выходным днем и государственным праздником. В этот день также вспоминают и почитают всех умерших.

Продолжение после рекламы

История праздника Дня всех святых

Дату празднования утвердил папа Иоанн XI в 935 году Фото: Peter Gercke / dpa / Global Look Press

День всех святых имеет языческие корни. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали Новый год и переход к зиме. Считалось, что в этот день волшебные существа сиды приходят в мир людей, а души умерших возвращаются в свои дома, прося жертвенной пищи.

Тогда же древние римляне отмечали праздник Фералии, посвященный памяти усопших, и день богини древесных плодов Помоны. Из-за сочетания этих дат появилась традиция поминовения умерших, а после распространения христианства появился День всех святых. Окончательно эту дату утвердил папа Иоанн XI в 935 году. Праздник вошел в католический календарь и стал отмечаться по всей Европе.

Традиции Дня всех святых

В католических странах на День всех святых люди посещают могилы близких, украшают их цветами и зажигают свечи. На некоторых кладбищах также проводят специальные службы с молитвами и благословениями священников. Католики посещают богослужения в церквях, чтобы помолиться за души умерших. Кроме того, в разных странах есть свои традиции.

Богослужения и вечерние службы в День всех святых

Католики обязательно посещают церковь в этот день Фото: Размик Закарян © URA.RU

В этот день в католических церквях проходят торжественные мессы, посвященные памяти святых и умерших. Вечером также проводится служба, во время которой зажигают свечи в память о святых и близких. На этих службах читают молитвы за спасение душ, что считается самым важным моментом Дня всех святых.

В каких странах празднуют День всех святых

Этот праздник отмечают в странах, где распространен католицизм. Вот некоторые из них: Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция, Америка, Филиппины, Индия, Боливия.

Франция

Во Франции в этот день люди отправляются на кладбища, чтобы почтить память умерших близких и знакомых. Места погребения принято оформлять хризантемами, так как в культуре Франции эти цветы являются символом памяти об усопших и почтительного к ним отношения. День всех святых является официальным праздником в этой стране.

Италия

В этот день итальянцы посещают кладбища, приносят цветы, зажигают свечи и молятся за умерших родственников. В некоторых регионах страны распространена традиция оставлять на ночь на столе еду для умерших. Это считается знаком уважения к ним.

Испания и Латинская Америка

В Испании и Латинской Америке День всех святых связан с празднованием «Día de los Muertos» (День мертвых), который отмечают 2 ноября. В это время в городах проводят красочные церемонии с цветами, угощениями и алтарями с фотографиями умерших родственников.

Продолжение после рекламы

Германия

В Германии День всех святых отмечается в Баварии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. Здесь 1 ноября является официальным выходным днем. Свободное время католики проводят с семьей, а также посещают кладбища и поминальные службы.

Польша

В Польше в этот день принято раздавать нищим монеты и обвалки, которые выпекают за день до праздника. Так католики отдают почтение и уважение своим усопшим родственникам.

Чем отличается День всех святых от Хэллоуина

Хотя Хэллоуин и День всех святых отмечают в одно время, но по-разному. Хэллоуин, как правило, празднуется молодежью и не имеет религиозного значения. В рамках этого праздника проводят костюмированные вечеринки. День всех святых является религиозным праздником и нацелен на уважение к памяти предков, а не на развлечения.

Когда в России отмечают День всех святых

В православии День всех святых приходится на второе воскресенье после Дня Святой Троицы. В 2025 году его отмечали 22 июня. Праздник посвящен памяти всех святых — от князей и мучеников до простых праведников. Установить день почитания решили в 1954 году на церковных Соборах.

Сначала днем празднования выбрали 17 июля, так как накануне чтили память князя Владимира. Позже дату несколько раз переносили. Только в 1946 году было решено отмечать эту дату во вторую неделю по Пятидесятнице.

Что нельзя делать в День всех святых 1 ноября

У католиков в этот день существует ряд запретов и примет. К примеру, не разрешается сове сидеть на крыше дома. Считается, что появление этой птицы может предвещать смерть в семье. Также не следует уничтожать пауков в доме, так как в таком обличии жилища посещают души усопших родственников.