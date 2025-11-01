День всех святых 1 ноября: как отмечать и что нельзя делать
1 ноября в католических церквях проходят службы
1 ноября отмечают один из древних христианских праздников — День всех святых. В это время католическая церковь почитает всех святых и великомучеников. Кроме того, католики вспоминают умерших родственников. Праздник появился более тысячи лет назад и сегодня отмечается в странах Европы, а также в Латинской Америке и других католических регионах. О том, как празднуют День всех святых и чем он отличается от Хэллоуина, — в материале URA.RU.
Когда отмечают День всех святых
День всех святых — католический праздник, который отмечают 1 ноября. Ранее его праздновали 13 мая. В этот день в 609 году папа Бонифаций IV освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и всем великомученикам церкви. В начале ХI века День всех святых перенесли на 1 ноября.
Тогда этот день посвящался тем святым, у которых не было своего праздника в течение года. В ряде стран он является выходным днем и государственным праздником. В этот день также вспоминают и почитают всех умерших.
История праздника Дня всех святых
Дату празднования утвердил папа Иоанн XI в 935 году
День всех святых имеет языческие корни. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали Новый год и переход к зиме. Считалось, что в этот день волшебные существа сиды приходят в мир людей, а души умерших возвращаются в свои дома, прося жертвенной пищи.
Тогда же древние римляне отмечали праздник Фералии, посвященный памяти усопших, и день богини древесных плодов Помоны. Из-за сочетания этих дат появилась традиция поминовения умерших, а после распространения христианства появился День всех святых. Окончательно эту дату утвердил папа Иоанн XI в 935 году. Праздник вошел в католический календарь и стал отмечаться по всей Европе.
Традиции Дня всех святых
В католических странах на День всех святых люди посещают могилы близких, украшают их цветами и зажигают свечи. На некоторых кладбищах также проводят специальные службы с молитвами и благословениями священников. Католики посещают богослужения в церквях, чтобы помолиться за души умерших. Кроме того, в разных странах есть свои традиции.
Богослужения и вечерние службы в День всех святых
Католики обязательно посещают церковь в этот день
В этот день в католических церквях проходят торжественные мессы, посвященные памяти святых и умерших. Вечером также проводится служба, во время которой зажигают свечи в память о святых и близких. На этих службах читают молитвы за спасение душ, что считается самым важным моментом Дня всех святых.
В каких странах празднуют День всех святых
Этот праздник отмечают в странах, где распространен католицизм. Вот некоторые из них: Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция, Америка, Филиппины, Индия, Боливия.
Франция
Во Франции в этот день люди отправляются на кладбища, чтобы почтить память умерших близких и знакомых. Места погребения принято оформлять хризантемами, так как в культуре Франции эти цветы являются символом памяти об усопших и почтительного к ним отношения. День всех святых является официальным праздником в этой стране.
Италия
В этот день итальянцы посещают кладбища, приносят цветы, зажигают свечи и молятся за умерших родственников. В некоторых регионах страны распространена традиция оставлять на ночь на столе еду для умерших. Это считается знаком уважения к ним.
Испания и Латинская Америка
В Испании и Латинской Америке День всех святых связан с празднованием «Día de los Muertos» (День мертвых), который отмечают 2 ноября. В это время в городах проводят красочные церемонии с цветами, угощениями и алтарями с фотографиями умерших родственников.
Германия
В Германии День всех святых отмечается в Баварии, Рейнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Северном Рейне-Вестфалии. Здесь 1 ноября является официальным выходным днем. Свободное время католики проводят с семьей, а также посещают кладбища и поминальные службы.
Польша
В Польше в этот день принято раздавать нищим монеты и обвалки, которые выпекают за день до праздника. Так католики отдают почтение и уважение своим усопшим родственникам.
Чем отличается День всех святых от Хэллоуина
Хотя Хэллоуин и День всех святых отмечают в одно время, но по-разному. Хэллоуин, как правило, празднуется молодежью и не имеет религиозного значения. В рамках этого праздника проводят костюмированные вечеринки. День всех святых является религиозным праздником и нацелен на уважение к памяти предков, а не на развлечения.
Когда в России отмечают День всех святых
В православии День всех святых приходится на второе воскресенье после Дня Святой Троицы. В 2025 году его отмечали 22 июня. Праздник посвящен памяти всех святых — от князей и мучеников до простых праведников. Установить день почитания решили в 1954 году на церковных Соборах.
Сначала днем празднования выбрали 17 июля, так как накануне чтили память князя Владимира. Позже дату несколько раз переносили. Только в 1946 году было решено отмечать эту дату во вторую неделю по Пятидесятнице.
Что нельзя делать в День всех святых 1 ноября
У католиков в этот день существует ряд запретов и примет. К примеру, не разрешается сове сидеть на крыше дома. Считается, что появление этой птицы может предвещать смерть в семье. Также не следует уничтожать пауков в доме, так как в таком обличии жилища посещают души усопших родственников.
Еще одна примета касается сушки белья: вещи не должны оставаться на просушке в ночное время. Существует поверье, что в них способна вселиться нечистая сила, которая впоследствии навлечет беды на владельца. Также в этот день нельзя держать закрытыми двери и окна. Считается, что открытые проемы могут стать путем для проникновения несчастий в дом. Нельзя оборачиваться на звуки шагов, так как таким образом могут проявлять себя злые духи.
