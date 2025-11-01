В строительном секторе Челябинска нашлась вакансия с доходом от 200 тысяч рублей

За контроль на возводимых объектах и другие обязанности замдиректора по стройке будут платить от 200 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Занимающаяся переработкой шлаковых отвалов компания ищет Челябинске замдиректора по строительству на зарплату от 200 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», сотруднику надо быть готовым к командировкам.

«Самой доходной стала вакансия замдиректора по строительству. При доходе от 200 тысяч рублей предстоит рассчитывать себестоимость выполнения работ, взаимодействовать с заказчиками и подрядчиками», — заявили URA.RU в «Зарплате.ру».

На объектах руководитель будет отвечать за запуск рабочего процесса, выбирать подрядчиков, контролировать выполнение и сдачу работ. Суббота и воскресенье — выходные.

Продолжение после рекламы

Среди других высокооплачиваемых предложений на рынке труда Челябинской области — управляющий пансионатом для пожилых с доходом до 150 тысяч рублей и middle backend-разработчик C# уровня middle в сфере спутникового мониторинга — от 120 тысяч рублей. Технолог на производстве может рассчитывать на зарплату от 110 тысяч рублей с предоставлением жилья для иногородних.