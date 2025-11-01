Что происходит с авиарейсами в России 1 ноября 2025 года: задержки, отмены, онлайн-табло

Задержки и отмены авиарейсов в России 1 ноября 2025 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 1 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства и их последствия 1 ноября 2025

По данным Росавиации, в связи с введением временных ограничений воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов, затронуты аэропорты в нескольких регионах. Причиной ограничений стала угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Самары и Саратова в ночь на 1 ноября. Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Краснодара и Тамбова, но были сняты в ночные часы. В аэропорту Самары ограничения продлились с 04:13 по 06:59 по московскому времени; за этот период один самолет был отправлен на запасной аэродром.

Задержки и отмены авиарейсов авиарейсов в московских аэропортах 1 ноября 2025

Все аэропорты столичного региона утром в субботу работали в относительно обычном режиме, хотя отдельные рейсы испытали изменения расписания. По данным онлайн-табло, в московских аэропортах произошло задержание и отмена почти 40 рейсов.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Внуково 1 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксировано восемь задержанных рейсов на вылет. Рейс в Ереван задерживается до 11:30 вместо запланированного вылета в 10:30; рейс в Краснодар перенесен на 12:40 вместо 11:45; рейс в Минеральные Воды задерживается до 17:45 вместо 12:40; рейс в Стамбул перенесен на 19:20 вместо 17:30; рейс в Саратов задерживается до 19:55 вместо 17:55; рейс в Санкт-Петербург задерживается до 21:25 вместо 20:30. Рейс в Кханты-Мансийск совершил вылет раньше расписания в 13:50 вместо 15:00, также произошла смена терминала.

На прилет задерживаются следующие рейсы: из Кханты-Мансийска прибытие в 15:19 вместо 15:00; из Игарки — в 17:12 вместо 16:20; из Стамбула — в 18:08 вместо 16:25; из Даламана — в 18:03 вместо 17:45; из Краснодара — в 21:00 вместо 20:15; из Дубая — в 22:50 вместо 21:15; из Саратова — в 23:50 вместо 21:50.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Шереметьево 1 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево зафиксированы значительные задержки. Среди рейсов на вылет: рейс в Минск задерживается на час — вместо запланированного вылета в 10:05 вылетит в 11:05; рейс в Сочи перенесен на 13:40 вместо 11:10; рейс в Дубай задерживается до 13:45 вместо 11:15; оба рейса в Пхукет отправятся в 08:50 2 ноября вместо запланированного вылета в 20:00.

Среди прилетающих рейсов серьезные задержки: из Абакана прибытие в 14:42 вместо 11:00; из Владивостока — в 11:45 вместо 11:15; из Самары — в 13:07 вместо 11:15; из Саратова — в 13:22 вместо 11:30; из Антальи — в 12:35 вместо 11:40; из Казани — в 23:45 вместо 11:40; из Красноярска — в 21:37 вместо 12:15; из Минеральных Вод — в 13:06 вместо 12:50; из Шарм-эль-Шейха — в 13:20 вместо 12:55; из Краснодара — в 13:40 вместо 13:00; из Антальи — в 13:56 вместо 13:10; из Петропавловска-Камчатского — в 13:49 вместо 13:15; из Саньи — в 13:42 вместо 13:25; из Благовещенска — в 14:11 вместо 13:30; из Антальи — в 14:26 вместо 14:05; из Краснодара — в 21:02 вместо 14:10; из Пекина — в 15:58 вместо 15:20; из Хабаровска — в 17:03 вместо 15:55; из Гуанчжоу — в 17:59 вместо 17:15; из Нячанга — в 07:10 2 ноября вместо 17:25; из Мале — в 18:49 вместо 18:00; из Хошимина — в 19:36 вместо 18:10; из Нячанга — в 19:42 вместо 18:55; из Сочи — в 22:02 вместо 19:40; из Дубая — в 23:44 вместо 21:25; из Хабаровска — в 00:17 2 ноября вместо 22:15.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Домодедово 1 ноября 2025

В аэропорту Домодедово зафиксирована наиболее критичная ситуация среди московских аэропортов. Полностью отменены два рейса на вылет: рейс в Карши и рейс в Ош. Среди задержанных рейсов на вылет: рейс в Краснодар задерживается до 11:20 вместо 11:00; рейс в Новосибирск — до 12:20 вместо 11:20; рейс в Калининград — до 12:55 вместо 11:30; рейс в Минеральные Воды — до 13:00 вместо 11:40; рейс в Грозный — до 15:45 вместо 13:20; рейс в Антальи — до 22:05 вместо 14:30; рейс в Иркутск — до 20:20 вместо 19:30; рейс в Ереван — до 22:40 вместо 21:10. Рейс в Кулеб полностью отменен.

На прилет из Бишкека рейс задерживается до 12:11 вместо 10:25; рейсы из Благовещенска — до 12:51 вместо 12:15 и до 12:53 вместо 12:35 соответственно; рейс из Калининграда — до 16:20 вместо 15:35; рейс из Екатеринбурга — до 17:10 вместо 16:35; рейс из Нерюнгри — до 17:07 вместо 16:45; рейс из Махачкалы — до 17:40 вместо 17:10; рейс из Калининграда — до 19:30 вместо 18:00; рейс из Минеральных Вод — до 20:20 вместо 19:10. Полностью отменены рейсы из Антальи и Карши.

Задержки и отмены авиарейсов в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 1 ноября 2025

В аэропорту Пулково утром в субботу наблюдалось относительно стабильное функционирование. Полностью отменен один рейс в Москву. Среди задержанных рейсов на вылет: рейс в Калининград задерживается до 12:00 вместо 10:05; рейс в Апатиты — до 15:00 вместо 11:00; рейс в Сочи — до 15:15 вместо 12:30; рейс в Ургенч — до 13:45 вместо 12:45; рейс в Хабаровск — до 13:20 вместо 13:00; рейс в Ульяновск — до 15:05 вместо 13:00; рейс в Казань — до 02:15 2 ноября вместо 18:35.

На прилет из Москвы рейс задерживается до 12:57 вместо 10:10; рейс из Надыма — до 12:20 вместо 10:35; рейс из Ургенча — до 12:54 вместо 11:45; рейс из Нарьян-Мара — до 17:30 вместо 12:45; рейс из Ташкента — до 13:39 вместо 13:20; рейс из Апатитов — до 19:40 вместо 15:40; рейс из Ульяновска — до 20:05 вместо 18:00; рейс из Шарм-эль-Шейха — до 20:05 вместо 19:35; рейс из Сочи — до 00:40 2 ноября вместо 22:40. Отменен один рейс из Москвы.

Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 1 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре (аэропорт Пашковский) 1 ноября 2025

В аэропорту Пашковский зафиксированы четыре задержанных рейса на вылет. Оба рейса в Москву задерживаются до 17:10 вместо 10:10; рейс в Тбилиси — до 14:30 вместо 13:00; рейс в Москву — до 17:20 вместо 16:30. На прилет из Красноярска рейс задерживается до 15:50 вместо 09:10; рейс из Дубая — до 13:30 вместо 11:25; рейс из Новосибирска — до 15:51 вместо 15:25; рейс из Москвы — до 16:09 вместо 15:40.

Продолжение после рекламы

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово) 1 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы задержки рейсов. На вылет: рейс в Тбилиси задерживается до 19:05 вместо 12:55; рейс в Сыктывкар — до 13:55 2 ноября вместо 15:10; рейс в Москву — до 16:35 вместо 16:00. На прилет: рейс из Астаны задерживается до 20:40 вместо 00:55; рейс из Пекина — до 15:20 вместо 14:40; рейс из Антальи — до 15:25 вместо 15:05; рейс из Сыктывкара задерживается до 17:40 2 ноября вместо 18:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Самаре (аэропорт Курумоч) 1 ноября 2025

После снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в 06:59, аэропорт Курумоч вернулся к нормальному режиму работы. Один самолет был отправлен на запасной аэродром во время действия ограничений. Среди минимальных задержек на вылет: рейс в Минеральные Воды задерживается до 16:25 вместо 13:45; рейс в Москву вылетел раньше графика в 18:15 вместо 20:05.

Задержки и отмены авиарейсов в Саратове (аэропорт имени Гагарина) 1 ноября 2025

В аэропорту имени Гагарина зафиксированы две задержки на вылет. Рейс в Москву задерживается до 12:45 вместо 10:45; рейс в Москву — до 23:05 вместо 21:05. На прилет из Москвы рейс задерживается до 22:35 вместо 20:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Нижнем Новгороде (аэропорт Стригино) 1 ноября 2025

В аэропорту Стригино зафиксирована одна задержка на вылет. Рейс в Антальи задерживается до 18:35 вместо 14:25. На прилет из Антальи рейс задерживается до 17:05 вместо 12:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Новосибирске (аэропорт Толмачево) 1 ноября 2025

В аэропорту Толмачево зафиксированы минимальные задержки. На вылет рейс в Тюмень задерживается до 17:30 вместо 16:55. На прилет из Екатеринбурга рейс задерживается до 19:35 вместо 19:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 1 ноября 2025